Прогноз погоды 22 ноября в Иркутске: днем -15 градусов

СЕГОДНЯ 03:23 2019-11-22T03:23:21+03:00

По области — снег и ветер

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В Иркутске 22 ноября ожидается переменная облачность. Снег синоптики не прогнозируют. Ветер дует со скоростью 4-9 м/с, Утром за окном -22, днем, как сообщают метеорологи, столбики уличных термометров покажу -15...-17 градусов.

- По области — переменная облачность, местами- небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер западной четверти 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Приангарье температура воздуха будет -15...-20 градусов. Холоднее всего в Катангском и Киренском районах области, там 22 ноября -21...-26, местами до -31.

На дорогах региона - снежный накат, гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU