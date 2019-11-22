Бронзовую медаль на Кубке мира завоевал Артем Черноусов из Иркутска

СЕГОДНЯ 04:21 2019-11-22T04:21:26+03:00

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Первые радостные вести пришли из города Путянь в Китае. Там в эти дни проходят старты Кубка мира по пулевой стрельбе. Участвуют в соревнованиях лучшие стрелки со всего земного шара.

- В финале в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров наш спортсмен Артем Черноусов завоевал бронзовую медаль, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Первое место в этой дисциплине занял китаец Вей Панг. Второй результат показал корейский стрелок Дэхун Парк.

Стоит отметить, что иркутяне могут надеяться, что наш спортсмен сможет завоевать не одну медаль. Сегодня, 22 ноября, Артему предстоит стрелять в дуэте со спортсменкой из Омской области Виталиной Бацарашкиной. Им предстоит соревноваться в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд.

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ИСТОЧНИК KP.RU