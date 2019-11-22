Владелец заправки в Зиминском районе расплатился с долгами и вернул права на имущество

СЕГОДНЯ 07:32 2019-11-22T07:34:06+03:00

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Некоторые злостные неплательщики налогов не собираются вставать на путь исправления, пока с их имуществом не возникают проблемы. Именно так произошло и с иркутянином, который владеет автозаправочной станцией в Зиминском районе. Недавно ему понадобилось совершить некоторые регистрационные действия со своей недвижимостью, но сделать это ему не удалось.

- После мужчина выяснил, что этот запрет наложили судебные приставы из-за того, что у владельца заправки нашлись долги по налогам в размере 219 тысяч рублей, которые он не собирался выплачивать - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Лишь после того, как иркутянин потерял возможность полноправно распоряжаться своей недвижимостью, он понял, что избежать выплаты долга будет невозможно. Тогда он сразу нашел необходимую сумму и перевел ее в налоговую службу. Сразу после этого запрет на регистрацию автозаправки был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU