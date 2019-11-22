Сергей Сокол: необходимо разработать региональную программу капремонта автомобильных путепроводов

СЕГОДНЯ 08:11 2019-11-22T08:11:33+03:00

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Перспективы развития железнодорожного сообщения в Приангарье обсудили в Засобрании региона на пленарном заседании под руководством спикера Сергей Сокола. Он подчеркнул, что с перспективными планами магистрали тесно связано будущее региональной промышленности, жизнедеятельность многих муниципалитетов.

- ВСЖД является одним из крупнейших налогоплательщиков области - за 10 месяцев в консолидированный бюджет Приангарья отчисления составили 14,6 млрд рублей, - сказал Сергей Сокол. - Железная дорога в числе ключевых работодателей - в различных подразделениях дороги трудятся свыше тридцати тысяч жителей Иркутской области.

Начальник ВСЖД Василий Фролов отметил, что железная дорога обслуживает более 3000 местных предприятий и организаций. За 10 месяцев 2019 года погрузка в целом составила 52,7 млн. тонн, из них 39,7 млн. грузов отправлено из Иркутской области. Железная дорога во многих населенных пунктах региона является градообразующим предприятием.

- Общая сумма финансирования объектов социальной сферы со стороны ОАО «РЖД» в Иркутской области превышает 1 млрд рублей, - рассказал Василий Фролов. Он также поблагодарил депутатов за поддержку инициатив железнодорожников в части обеспечения безопасности на переездах, ремонта и строительства автомобильных путепроводов над путями и профилактики безопасного поведения на железной дороге.

- Тему безопасности на железнодорожных переездах мы взяли на контроль фактически с начала работы нынешнего созыва Заксобрания, - сказал Сергей Сокол. - В адрес правительства Иркутской области был направлен парламентский запрос. Необходимо разработать региональную программу капремонта автомобильных путепроводов, расположенных над железнодорожными путями. Кроме того, мы предложили запретить проезд по аварийным мостам автомобилям грузоподъемностью свыше 20 тонн. Для профилактики травматизма среди детей считаем необходимым включить на региональном уровне курс по правилам поведения на железной дороге.

Ирина Синцова также подчеркнула значимость работы для жителей области медицинского поезда «Академик Федор Углов». Наталья Дикусарова отметила значительный вклад железнодорожников в оказание помощи жителям территорий, пострадавших при наводнении летом 2019 года. В первые часы трагедии именно по железной дороге был доставлен гуманитарный груз, и в дальнейшем вагонами доставлялась необходимая помощь. Василий Фролов заметил, что в программе Российских железных дорог заложены средства на строительство двух домов в Тулуне – на 50 и 25 квартир, и одного дома в Нижнеудинске. Их планируют сдать уже в 2020 году. Также до 2021 года планируется строительство школы на 1275 мест в городе Тулун. Кроме того, руководством ВСЖД принято решение о создании 597 новых рабочих мест в пострадавших территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU