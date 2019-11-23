Гороскоп на 23 ноября от бурятских лам: стрижка волос - к удаче

СЕГОДНЯ 04:55 2019-11-23T04:55:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Наконец-то выходные. Надо составить планы на ближайшие два дня, чтобы все успеть и хорошенько отдохнуть. Прежде, чем выбирать, чем заняться, можно посмотреть Зурхай - гороскоп на субботу, 23 ноября, составленный бурятскими ламами.

Итак, нынче 27-й лунный день с элементом Вода, день Сатурна. Благоприятен для тех, кто родился в Год коровы, тигра и кролика. Также в эту субботу можно собирать вещи, стряпать, занимать деньги (главное - вовремя отдать!) Если у вас есть враги, подходящее время, чтобы их усмирить, решить конфликты. А еще стоит заняться делами, направленными на развитие: например, записаться на курсы по английскому, кулинарии или чего душа пожелает. Сходите к парикмахеру, обновите прическу: ведь, если верить гороскопу на 23 ноября, стрижка - к удаче и везению.

А вот тем, кто родился в Год мыши и свиньи, надо быть осторожнее. Не стоит путешествовать, это может принести разочарование. Новые знакомства и дружеские связи в эту субботу тоже могут оказаться не так уж хороши, как видится изначально.

ИСТОЧНИК KP.RU