2019-11-23T05:56:21+03:00
Общество

Экс-проректор ИГУ Галина Васильева умерла в Иркутске

Прощание с ней состоится 26 ноября в 13 часов
Любовь АРБАТСКАЯ
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Экс-проректор ИГУ Галина Васильева умерла в Иркутске. Фото: сайт ИГУ.Экс-проректор ИГУ Галина Васильева умерла в Иркутске. Фото: сайт ИГУ.
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Накануне после долгой болезни умерла экс-проректор Иркутского государственного университета Галина Васильева. Всю свою жизни она связала с вузом, преподавая математику тысячам студентов и школьников со всего региона. Галина Васильева была кандидатом физико-математических наук, доцентом ИГУ, а также заведующей кафедрой Института усовершенствования учителей Иркутской области, носила гордое звание "Учитель года".

- Скорбим о преждевременном уходе замечательной и выдающейся личности, - пишет руководство и весь коллектив ИГУ. - Галина Викторовна завоевала большое уважение и педагогическую известность в городе, была душевным, чутким и обязательным человеком.

Попрощаться с Галиной Васильевой можно будет во вторник, 26 ноября, с 13 до 14 часов на бульваре Гагарина, 4.

"Комсомолка" выражает искренние соболезнования родным и близким Галины Васильевой.

СПРАВКА "КП"

Галина Васильева родилась 17 февраля 1948 года в семье военнослужащих, ветеранов ВОВ в Хмельницкой области (УССР). Школу окончила в Иркутске, поступила на математический факультет ИГУ. Там же осталась работать до 2013 года, без перерывов. В 1983 году защитила кандидатскую диссертацию в Минске. В Иркутском госуниверситете прошла долгий путь от ассистента, старшего преподавателя и доцента до проректора. Дольше 15 лет Галина Васильева находилась в этой должности, проявив выдающиеся организаторские, профессиональные способности и человеческие качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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