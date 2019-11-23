2019-11-23T12:18:05+03:00
Происшествия

Житель Слюдянки принял афериста за своего знакомого и отправил ему 35 тысяч рублей

Мошенник попросил перевести деньги на пять номеров
Любовь АРБАТСКАЯ
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Житель Слюдянки принял афериста за своего знакомого и отправил ему 35 тысяч рублейЖитель Слюдянки принял афериста за своего знакомого и отправил ему 35 тысяч рублейФото: Александр ГЛУЗ
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- Алло, привет! Слушай, мне тут срочно деньги нужны, выручай, брат, - такой странный звонок встревожил 49-летнего жителя Слюдянки.

- Леха, ты?! - сибиряку голос показался знакомым.

- Ну да, я, а кто ж еще! - выкрутился мошенник. - Отправь 35 тысяч рублей срочно, я все верну, честно! Только переведи их на пять телефонных номеров...

Просьба сибиряка, конечно, насторожила, но как не помочь приятелю? Отправил деньги. А потом выяснилось, что никакой это был не Леха, а аферист. И звонил он из Краснодарского края.

- Полицейские проводят доследственную проверку, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.

Стражи порядка напоминают, что нужно быть осторожными, если по телефону или через интернет вас просят перевести деньги от имени родных или знакомых. Сначала нужно перезвонить близким и уточнить, точно ли им нужна помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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