Житель Слюдянки принял афериста за своего знакомого и отправил ему 35 тысяч рублей
- Алло, привет! Слушай, мне тут срочно деньги нужны, выручай, брат, - такой странный звонок встревожил 49-летнего жителя Слюдянки.
- Леха, ты?! - сибиряку голос показался знакомым.
- Ну да, я, а кто ж еще! - выкрутился мошенник. - Отправь 35 тысяч рублей срочно, я все верну, честно! Только переведи их на пять телефонных номеров...
Просьба сибиряка, конечно, насторожила, но как не помочь приятелю? Отправил деньги. А потом выяснилось, что никакой это был не Леха, а аферист. И звонил он из Краснодарского края.
- Полицейские проводят доследственную проверку, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.
Стражи порядка напоминают, что нужно быть осторожными, если по телефону или через интернет вас просят перевести деньги от имени родных или знакомых. Сначала нужно перезвонить близким и уточнить, точно ли им нужна помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU