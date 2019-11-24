2019-11-24T06:41:15+03:00
Звезды

Эмир Кустурица в Иркутске даст концерт в Музыкальном театре

Эмир Кустурица и его фолк-рок группа The No Smoking Orchestra выступят в Иркутске 28 ноября
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Эмир Кустурица в Иркутске даст концерт в Музыкальном театре.Эмир Кустурица в Иркутске даст концерт в Музыкальном театре.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Итак, Эмир Кустурица в Иркутске. Символично, что знаменитый режиссер и музыкант наметил поездку на Байкал к своему юбилею: 24 ноября у мэтра день рождения, он отмечает 65 лет. Накануне юбилея Кустурица представил свой новый альбом в Москве. А а уже на 19.00 28 ноября у него назначен концерт в столице Приангарья.

- Музыку группы невозможно определить ни к одному из существующих стилей, - отмечают в Музыкальном театре. - Считается, что творчество «некурящего оркестра» – это фирменный коктейль из турецких маршей, цыганских мотивов, южноамериканского саунда, ритмов кантри, техно-поп лупов, «унца-унца», западных реминисценций, аккордеонов, национальных гитар и другого микса. Смело отстаивая звание самого веселого коллектива, The No Smoking Orchestra способен превратить любое живое выступление в безбашенный балаган с характерным балканским колоритом.

Это иркутянам хорошо известно, ведь Эмир Кустурица уже был гостем города и давал концерт у памятника Александру Третьему на набережной Ангары в сентябре 2018, год назад ( смотрите фото с концерта )

— Я рад, что нахожусь на Байкале,- сказал тогда Эмир Кустурица. — Я рад, что Денис Мацуев пригласил меня на фестиваль, в котором участвуют такие талантливые музыканты. И еще мне пришла в голову одна замечательная мысль. Я хочу построить дом в Иркутске.

Как выяснилось, мэтру пришла в голову идея поставить дом на берегу Ангары. Вспомнит ли Эмир Кустурица в Иркутске об этом 28 ноября и готов ли ее реализовывать - увидим в ближайшие дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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