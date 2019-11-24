День матери – 2019: иркутянки стали чаще рожать детей

СЕГОДНЯ 09:05 2019-11-24T09:05:00+03:00

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В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Международного женского дня, когда поздравления принимают все представительницы женского пола. В преддверии праздника всех мам Иркутскстат привел любопытную статистику и составил своеобразный портрет матери-иркутянки.

Итак, в Иркутской области средний возраст матери при рождении детей – 28,7 лет. Первого ребенка иркутянки рожают как правило в 25 лет. Чаще всего, по данным Иркутскстата, мамами становятся в 25-29 лет – на женщин этого возраста приходится 31% малышей, родившихся в Иркутской области в 2018 году. Женщины от 30 до 35 лет рожают реже – всего 28% процентов рожденных в 2018 году детей приходится на женщин этого возраста. Самый низки процент – 19% общего числа рождений – обеспечивают иркутянки от 20 до 25 лет.

- Но есть и такие дамы в Иркутской области, которые рожают после сорока, - уверяют статистики. – Например, в 2018 году 29 малышей родилось у женщин 45-49 лет и четыре ребенка рождено дамами, уже отметившими свой полувековой юбилей.

Статистики отмечают, что поздних родов за последние годы стало больше. Специалисты связывают это с тем, что молодые женщины все чаще откладывают материнство «на потом», стремясь в первую очередь определиться в жизни, получить образование, решить вопрос трудоустройства.

Всего в 2018 году в Иркутской области родилось 30 847 детей. И здесь, вопреки статистике, мальчишек больше – 16 010 или 51,9% от общего количества появившихся на свет малышей. Процент родившихся девочек – 48,1%. В абсолютных цифрах это 14 837 человек.

- Год был богат на многоплодные беременности, - уточняют в Ирктускстате. – Так, 320 женщин в 2018 году родили двойни, три женщины родили тройни.

По данным Иркутскстата, каждая пятая женщина в Иркутской области на прямой вопрос о намерении иметь ребенка (первого или еще одного) ответила «Да, при любых условиях». Еще 29% женщин готовы родить при наличии необходимых условий. И около половины - 44% - сказали «Нет».

- Готовность родить независимо от условий приводит, в частности, к появлению внебрачных детей, - говорят специалисты. – В Иркутской области каждый третий ребенок рождается вне зарегистрированного брака. У женщин, состоящих в браке, родилось 69,5% детей.

Всего в 2018 году в Иркутской области родилось 30 847 детей. Фото: Иркутскстат

ИСТОЧНИК KP.RU