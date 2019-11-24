Опасное купание: в Улан-Удэ дети попали в больницу после посещения сауны

СЕГОДНЯ 11:41 2019-11-24T11:41:10+03:00

В Улан-Удэ дети попали в больницу после посещения сауны Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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Роспотребнадзор по республике Бурятия проверил бассейн одной из саун Улан-Удэ, после купания в котором шестеро детей в возрасте от 9 до 11 лет были доставлены в больницу. Проверка выявила превышение в бассейне содержания остаточного свободного хлора.

Инцидент в сауне произошел еще 12 ноября. Там компания взрослых вместе с детьми отмечали праздник. В какой-то момент дети, купавшиеся в бассейне, почувствовали жжение в глазах. На место вызвали скорую, всех шестерых детей доставили в травмпункт офтальмологического отделения республиканской больницы. Выяснилось, что у детей – раздражение слизистой.

После случившегося республиканское Управление Роспотребнадзора начало расследование совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии.

- Были проведены лабораторные исследования проб воды из бассейна, по результатам которых содержание остаточного свободного хлора превысили допустимые значения, - сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы проверки переданы в суд. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ приостановил деятельность бассейна сауны на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU