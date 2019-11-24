2019-11-24T13:57:48+03:00
Происшествия

Два поселка остались без электричества в Братском районе

Специалисты выехали на устранение аварии
Мария ОСИПОВА
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Два поселка остались без электричества в Братском районеДва поселка остались без электричества в Братском районеФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Аварийное отключение электроэнергии произошло в Братском районе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области. В результате аварийного отключения без электричества остались два поселка, удаленные от районного центра.

Информация об аварийном отключении электроэнергии поступила от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Братского района в 18.03. Известно, что авария произошла на высоковольтной линии ВЛ-35 кВ в Братском районе, в 240 километрах от районного центра.

- Без электроснабжения остались два населенных пункта - поселок Прибойный и поселок Шумилово. В поселках расположено 429 частных жилых домов с печным отоплением, - уточняется в ведомстве.

Что стало причиной аварийного отключения электричества – пока не известно. Сообщается, что для устранения аварии и выяснения ее причин на место происшествия от МЧС направлено 11 человек личного состава и четыре единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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