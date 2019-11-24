Полнокупольный концерт «Щелкунчик» покажут в Иркутске
В Иркутском городском планетарии состоится премьера новой концертной полнокупольной программы «Щелкунчик», сообщает пресс-служба учреждения. Автор программы – иркутский саксофонист Андрей Гедеон.
В основе концерта – музыка балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. Партия саксофона исполняется в реальном времени, партии остальных инструментов прозвучат в записи. Полнокупольное сопровождение разработано в Иркутском планетарии.
Зрителю предлагается увидеть Вселенную глазами Щелкунчика – вымышленного героя, который может невозможное: двигаться со скоростями, большими, чем скорость света, и оказываться в разных точках пространства в любое время.
Премьера концерта состоится в Иркутском планетарии 1 декабря в 19:30.
ИСТОЧНИК KP.RU