2019-11-24T16:28:22+03:00
Общество

Полнокупольный концерт «Щелкунчик» покажут в Иркутске

В основе концерта – музыка балета Петра Чайковского
Мария ОСИПОВА
Поделиться:
Полнокупольный концерт «Щелкунчик» покажут в Иркутске. Фото пресс-службы Иркутского планетарияПолнокупольный концерт «Щелкунчик» покажут в Иркутске. Фото пресс-службы Иркутского планетария
Изменить размер текста:

В Иркутском городском планетарии состоится премьера новой концертной полнокупольной программы «Щелкунчик», сообщает пресс-служба учреждения. Автор программы – иркутский саксофонист Андрей Гедеон.

В основе концерта – музыка балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. Партия саксофона исполняется в реальном времени, партии остальных инструментов прозвучат в записи. Полнокупольное сопровождение разработано в Иркутском планетарии.

Зрителю предлагается увидеть Вселенную глазами Щелкунчика – вымышленного героя, который может невозможное: двигаться со скоростями, большими, чем скорость света, и оказываться в разных точках пространства в любое время.

Премьера концерта состоится в Иркутском планетарии 1 декабря в 19:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в Качугском районе: загорелось здание сельской администрации
Ольга Бузова отменила концерт в Улан-Удэ
Два поселка остались без электричества в Братском районе
В эко-комплексе «Георгиевские бани» под Иркутском произошел пожар
Опасное купание: в Улан-Удэ дети попали в больницу после посещения сауны
Следователи проверяют информацию о нападении на журналиста федерального телеканала в Иркутском районе
День матери – 2019: иркутянки стали чаще рожать детей
Эмир Кустурица в Иркутске даст концерт в Музыкальном театре
Видео ДТП, в которое попал мэр Тулуна, пострадавшего от паводка этим летом
Фото ДТП, в которое попал мэр Тулуна Юрий Карих, появилось в сети
Проезд по улице Пискунова в Иркутске ограничат на три дня
Житель Слюдянки принял афериста за своего знакомого и отправил ему 35 тысяч рублей
Студенту из Китая вернули украденные в Иркутске деньги
ДТП в Иркутской области: из-за пьяного водителя погиб 38-летний сибиряк
Экс-проректор ИГУ Галина Васильева умерла в Иркутске
Гороскоп на 23 ноября от бурятских лам: стрижка волос - к удаче
Три человека погибли на пожарах в Иркутской области 22 ноября
В последний раз видели в банке: 38-летний мужчина две недели назад пропал без вести в Братске
В Улан-Удэ родилась четверня - три мальчика и девочка