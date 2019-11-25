Прогноз погоды на 25 ноября в Иркутске: днем небольшой снег

СЕГОДНЯ 03:08 2019-11-25T03:08:19+03:00

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В Иркутске в понедельник, 25 ноября, ожидается переменная облачность. Днем, по прогнозам синоптиков, пойдет небольшой снег. Плюс к осадкам, неприятных ощущений добавит ветер – он сменится в течение суток на северо-западный со скоростью 3-8 м/с, будут порывы до 11м/с. Утром столбики уличных термометров в столице Приангарья покажут -17…-19 градусов, в пригороде понижение температуры возможно до -22. Днем в городе -9…-11 градусов.

- По области - переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, днём в Катангском районе без существенных осадков, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер дует западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха за окном утром в регионе -13…-18, днём -9…-14 градусов. Если небо закроют облака, то станет холоднее до -18…-23. Трудней всего придется жителям крайних северных районов Иркутской области: утром там -25…-30, местами до -33…-38. Днем там, по прогнозу метеорологов, -25…-30 градусов.

Внимание, автомобилисты! На дорогах области снежный накат, гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU