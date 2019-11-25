2019-11-25T04:42:48+03:00
Спорт

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Михайлин проведет в Иркутске мастер-класс

Вход на встречу с дзюдоистом свободный
Мария КНЯЗЕВА
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Серебряный призер Олимпийских игр Александр Михайлин проведет в Иркутске мастер-классСеребряный призер Олимпийских игр Александр Михайлин проведет в Иркутске мастер-классФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В спортивном комплексе «Байкал-Арена» 29 ноября будут встречать серебряного призера Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, четырехкратного чемпиона и двукратного бронзового призера чемпионатов мира по дзюдо Александра Михайлина. Шестикратный чемпиона Европы приедет в столицу Приангарья чтобы провести мастер-класс для спортсменов.

- Мастер-класс будет полезен всем самбистам, ведь эти два вида спорта очень близки, - сообщает Федерация самбо Иркутской области. – Вход для всех желающих свободный.

Начало тренировки 29 числа в 20.00.

СПРАВКА «КП»

Александр Михайлин родился 18 августа 1979 года в Москве. На занятиях по самбо записался, когда учился в школе, в 5 классе. Воспитанник знаменитой школы «Самбо-70». Выступает на чемпионатах мира и Европы в 1999 года. В его копилке наград есть серебряная медаль Олимпийских игр 2012 года, четыре золотых медали с чемпионатов мира, 6 золотых с чемпионатов Европы, 10 побед на чемпионате России, 16 первых мест на турнирах Мирового кубка, Гран-При, Большого шлема, «золото» восьми чемпионатов среди военнослужащих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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