Резиденция Деда Мороза открылась под Иркутском в музее «Тальцы»
В архитектурно-историческом музее «Тальцы» открыла свои двери резиденция Деда Мороза. Кудесник уже прибыл в наши края и с нетерпением ждет встреч с юными иркутянами. Каждый ребенок сможет пообщаться со сказочным персонажем и его внучкой Снегурочкой. А за рассказанный стишок и Похвальную грамоту получит или сладкий презент.
Однако, Дедушка хоть и полон сил, но все-таки уже не молод. Поэтому приему посетителей в его резиденции строго по часам: с 12.00 до 16.00.
- Резиденция Деда Мороза будет работать до 22 декабря каждые субботу и воскресенье, - сообщили в музее «Тальцы».
С 23 декабря главный персонаж Нового года начнет проводить для групп ребят игры на свежем воздухе.
Читайте также:
Новый год 2019-2020 в Тальцах: Забавы Деда Мороза, конкурсы и игры
Новогодние елки в музыкальном театре Иркутска 2019-2020: Дедушка Мороз созывает друзей
ИСТОЧНИК KP.RU