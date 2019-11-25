Резиденция Деда Мороза открылась под Иркутском в музее «Тальцы»

СЕГОДНЯ 04:57 2019-11-25T04:57:39+03:00

Попасть в гости к волшебнику можно до 22 декабря

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В архитектурно-историческом музее «Тальцы» открыла свои двери резиденция Деда Мороза. Кудесник уже прибыл в наши края и с нетерпением ждет встреч с юными иркутянами. Каждый ребенок сможет пообщаться со сказочным персонажем и его внучкой Снегурочкой. А за рассказанный стишок и Похвальную грамоту получит или сладкий презент.

Однако, Дедушка хоть и полон сил, но все-таки уже не молод. Поэтому приему посетителей в его резиденции строго по часам: с 12.00 до 16.00.

- Резиденция Деда Мороза будет работать до 22 декабря каждые субботу и воскресенье, - сообщили в музее «Тальцы».

С 23 декабря главный персонаж Нового года начнет проводить для групп ребят игры на свежем воздухе.

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ИСТОЧНИК KP.RU