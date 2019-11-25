Вход на матч ХК Байкал-Энергия 27 ноября будет свободным

СЕГОДНЯ 07:33 2019-11-25T07:33:24+03:00

В этот день бело-синие сыграют с новосибирским Сибсельмашем

Изменить размер текста: A A

Отличные новости для всех иркутских любителей хоккея с мячом! Вход на очередной домашний матч ХК Байкал-Энергия будет свободным. Эта игра состоится 27 ноября - соперником бело-синих станет новосибирский Сибсельмаш. Матч примечателен еще и тем, что подопечные Андрея Рушкина наконец-то проведут его на центральной ледовой арене.

- Встреча состоится в 19:00 на стадионе "Труд", - сообщает пресс-служба ХК Байкал-Энергия. - Кстати, кассы в день игры все равно будут работать - в них болельщики смогут приобрести официальную атрибутику клуба

На сегодняшний день Сибсельмаш и Байкал-Энергия являются ближайшими соседями по турнирной таблице. Бело-синие находятся на 8 строчке - у них 3 победы и 3 поражения. А их соперники из Новосибирска расположились чуть ниже - они занимают 9 место "турнирки", одержав победу в 2-х матчах и проиграв в 4-х.

ИСТОЧНИК KP.RU