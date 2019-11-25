2019-11-25T10:29:07+03:00
Происшествия

Одиннадцать улиц Правобережного и Свердловского района Иркутска остались без света

Вернуть электричество в дома планируют до наступления темноты
Виктория ГЕРКО
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Десять улиц Правобережного и Свердловского района Иркутска остались без света. Фото: Свет38Десять улиц Правобережного и Свердловского района Иркутска остались без света. Фото: Свет38
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Сегодня в 12:50 жители Свердловского района остались без света. Сразу на нескольких улицах произошло отключение электроэнергии - на улице Геологов, Академической и Костычева. Через полчаса, в 13:18, свет пропал в еще одном районе - в Правобережном на улицах Радищева и Щапова. А в 13:47 электричество пропало на улицах 2-я Железнодорожная, Касьянова, Кайская, Румянцева, Шмидта, Гоголя. Что стало причиной - неизвестно.

- Возможно, на электросетях произошла авария, - сообщает в социальных сетях официальная группа Иркутскэнергосбыта "Свет38". - Две бригады «Южных электрический сетей» выясняют, почему произошло аварийное отключение, и уже сейчас ведут работы по восстановлению электроснабжения.

Отключили свет на нескольких улицах в Иркутске

Отключили свет на нескольких улицах в Иркутске

Свет восстановят через несколько часов

Свет восстановят через несколько часов

ИСТОЧНИК KP.RU

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