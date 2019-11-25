Добровольцы спасли здание сельской администрации от пожара в Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:36 2019-11-25T11:36:58+03:00

Пять человек пытались справиться с огнем, а помогали им в этом местные жители

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В воскресенье, 24 ноября, в Качугском районе Иркутской области загорелось здание администрации. Неизвестно, чем бы закончился пожар, если бы не местные жители. Меньше, чем за пять минут добровольная пожарная команда прибыла на место происшествия. Добровольцы понимали, что ждать нельзя ни минуты, нужно действовать. Пять человек из дружины решили бороться с огнем самостоятельно.

- Добровольцы не дали распространиться пожару до прибытия основных сил, - рассказывает начальник 49-й пожарной-спасательной части Павел Свинин. - Помогали им и местные жители. На тракторах они подвозили воду для тушения. Источник находился в километре от горящего здания.

Позже к работе подключились профессионалы. Совместными силами добровольцев и спасателей удалось полностью потушить огонь. К счастью, жертв удалось избежать. Причиной пожара, по предварительной информации, могла стать неисправность печного отопления.

Предварительная причина пожара - неисправность отопленияФото: ГУ МЧС по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU