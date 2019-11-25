2019-11-25T12:20:56+03:00
Происшествия

Два месяца ограничения свободы получила жительница Иркутской области за интимное видео

Осужденная решила не спрашивать разрешения у своей подруги и нарушила закон
Виктория ГЕРКО
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Два месяца ограничения свободы получила жительница Иркутской области за интимное видео.Два месяца ограничения свободы получила жительница Иркутской области за интимное видео.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вместо штрафа - ограничение свободы. Такое наказание получила жительница Усть-Кута. А все из-за видео и фото, главной героиней которых стала ее подруга. Все началось с того, что три приятельницы собрались в квартире. Вместе они выпивали, а после одна из них решила снять интимное фото и видео своей знакомой.

Вскоре это видео всплыло в интернете.

- На 28-летнюю сибирячку было заведено уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни, - рассказали в пресс-службе УФССП по Иркутской области. – Мировой судья признал ее виновной и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.

Но прошло два месяца, а женщина не оплатила штраф. Поэтому одно наказание заменили на другое - с ограничением свободы на два месяца. Теперь осужденная не может выйти из дома поздним с 22:00 до 06:00, а также уехать из города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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