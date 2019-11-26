2019-11-26T03:07:51+03:00
Общество

Прогноз погоды на 26 ноября в Иркутске: днем без осадков

По области – днем до -27 градусов
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды на 26 ноября в Иркутске: днем без осадковПрогноз погоды на 26 ноября в Иркутске: днем без осадковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 26 ноября - переменная облачность, ветер дует юго-восточный со скоростью 2-7 м/с. Днем снег идти не будет, уверяют метеорологи. Утром за окном термометры покажут – 22…-24, днём синоптики обещают -12…-14 градусов.

- По области также переменная облачность, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Днём ветер подует юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура в Приангарье утром -22…-27, при прояснении – 32…-37. Холодно будет в Катангском, Усть-Кутском, Киренском районах, там до -34…-39градусов. Днем в регионе ожидается -12…,-17, в пониженных формах рельефа -22…-27.

Внимание, автомобилисты! Будьте аккуратней, на дорогах области снежный накат, гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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