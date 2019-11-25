2019-11-25T14:19:42+03:00
Происшествия

В Бурятии задержали бандита, который хранил в квартире большое количество тротила

В составе преступной группировки он занимался вымогательством, организацией азартных игр и проституции
Виктория ГЕРКО
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В Бурятии задержали члена ОПГ, который хранил в своей квартире большое количество тротила.В Бурятии задержали члена ОПГ, который хранил в своей квартире большое количество тротила.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Тротил с запалами и банки с неизвестным химическим веществом. Такой набор нашли сотрудники полиции в квартире у одного из участников преступной группировки. О том, что в арсенале преступника взрывоопасные вещества, узнали после того, как его задержали по другому делу. Всех жителей дома срочно эвакуировали для их безопасности. Кроме него, задержаны еще несколько человек. Все они участники одной преступной банды.

- Следствие предполагает, что участники группировки несколько лет занимались рэкетом и азартными играми, организацией проституции, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по республике Бурятия. – Возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям: за вымогательство, незаконную организацию и проведение азартных игр и за организацию занятий проституцией.

Сейчас следствие выясняет, причастны ли задержанные к другим преступлениям, а также пытаются найти их сообщников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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