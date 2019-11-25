В Бурятии задержали бандита, который хранил в квартире большое количество тротила

СЕГОДНЯ 14:19 2019-11-25T14:19:42+03:00

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Тротил с запалами и банки с неизвестным химическим веществом. Такой набор нашли сотрудники полиции в квартире у одного из участников преступной группировки. О том, что в арсенале преступника взрывоопасные вещества, узнали после того, как его задержали по другому делу. Всех жителей дома срочно эвакуировали для их безопасности. Кроме него, задержаны еще несколько человек. Все они участники одной преступной банды.

- Следствие предполагает, что участники группировки несколько лет занимались рэкетом и азартными играми, организацией проституции, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по республике Бурятия. – Возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям: за вымогательство, незаконную организацию и проведение азартных игр и за организацию занятий проституцией.

Сейчас следствие выясняет, причастны ли задержанные к другим преступлениям, а также пытаются найти их сообщников.

ИСТОЧНИК KP.RU