2019-11-25T14:28:53+03:00
Общество

Члены Общественного Совета при Заксобрании обсудили тему дифференциации зарплаты

Члены Общественного Совета отметили необходимость изменения принципов оплаты труда бюджетников в регионе
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Члены Общественного Совета при Заксобрании Иркутской области обсудили тему дифференциации зарплаты. Министр труда и занятости региона Наталья Воронцова отметила, что в 2019 году на дифференциацию зарплаты работников бюджетной сферы было направлено около 2 млрд рублей, в среднем рост в областных и муниципальных учреждениях составил 14%. Однако участники заседания отметили, что в ряде учреждений работники не почувствовали реального повышения зарплаты, а рост окладов сопровождался снижением стимулирующих надбавок.

По мнению председателя комитета по социального культурному законодательству Законодательного Собрания Ирины Синцовой, при установлении зарплаты необходимо учитывать интенсивность труда, проработать совместно с Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области и организациями профсоюзов возможность внедрения базовых окладов и ставок по отраслям. Кроме того, необходимо выработать дополнительные меры по привлечению и поддержке молодых специалистов в бюджетную сферу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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