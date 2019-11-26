Огонь уничтожил 1200 кв.м: мебельный магазин сгорел в Иркутске 26 ноября

СЕГОДНЯ 03:26 2019-11-26T03:26:18+03:00

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Не спокойной выдалась эта ночь у пожарных Иркутска. В 4.15 утра в дежурную часть сообщили о пожаре в мебельном магазине на улице Сергеева. Специалисты сразу оценили, что происшествие серьезное. На место возгорания отправили 41 человека и 10 спецмашин.

- К моменту прибытия первых подразделений пожарной охраны горели второй этаж здания и кровля, произошло её частичное обрушение, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Площадь пожара составила 1200 кв.м.

В 5.30 открытое горение ликвидировали. До сих пор проходит проливка здания. Так как ЧП произошло ночью, ни посетителей, ни персонала в магазине не было – пострадавших и погибших нет. На месте работает группа дознавателей МЧС России. Им предстоит выяснить, что стало причиной пожара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/746027" frameborder="0"></iframe> Мебельный магазин сгорел в Иркутске 26 ноября.Огонь уничтожил 1200 кв.м. У здания обвалилась крыша.ГУ МЧС по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU