Огонь уничтожил 1200 кв.м: мебельный магазин сгорел в Иркутске 26 ноября
Не спокойной выдалась эта ночь у пожарных Иркутска. В 4.15 утра в дежурную часть сообщили о пожаре в мебельном магазине на улице Сергеева. Специалисты сразу оценили, что происшествие серьезное. На место возгорания отправили 41 человека и 10 спецмашин.
- К моменту прибытия первых подразделений пожарной охраны горели второй этаж здания и кровля, произошло её частичное обрушение, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Площадь пожара составила 1200 кв.м.
В 5.30 открытое горение ликвидировали. До сих пор проходит проливка здания. Так как ЧП произошло ночью, ни посетителей, ни персонала в магазине не было – пострадавших и погибших нет. На месте работает группа дознавателей МЧС России. Им предстоит выяснить, что стало причиной пожара.
Мебельный магазин сгорел в Иркутске 26 ноября.Огонь уничтожил 1200 кв.м. У здания обвалилась крыша.ГУ МЧС по Иркутской области
ИСТОЧНИК KP.RU