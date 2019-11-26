Трое вооруженных преступников из Бурятии ограбили АЗС на 14 тысяч рублей
Утром 25 ноября трое неизвестных в масках и с оружием ворвались на автозаправку одного из сел Бурятии. Они угрожали, что убьют работников АЗС, если они не отдадут им деньги. Опасаясь за свои жизни, сотрудникам заправки пришлось передать кассу, в которой было около 14 тысяч рублей. После злоумышленники скрылись на автомобиле. Но уже вечером нападавших удалось задержать.
- Грабителями оказались трое мужчин. Ранее они уже получали сроки за подобные преступления, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятии. – Двое из них оказались местными жителями. Их сообщник приехал из другого района республики.
Сотрудники полиции смогли изъять только часть похищенных денег. При обыске у задержанных нашли оружие, с которым они совершали налет. А машину, на которой подозреваемые скрылись, нашли на окраине села. Все они могут попасть за решетку снова - теперь уже за разбой. Сейчас злоумышленники находятся под арестом.
Преступников из Бурятии после нападения на АЗС.Видео: ГУ МВД по республике Бурятия
ИСТОЧНИК KP.RU