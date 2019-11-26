Трое вооруженных преступников из Бурятии ограбили АЗС на 14 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-26T08:22:50+03:00

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Утром 25 ноября трое неизвестных в масках и с оружием ворвались на автозаправку одного из сел Бурятии. Они угрожали, что убьют работников АЗС, если они не отдадут им деньги. Опасаясь за свои жизни, сотрудникам заправки пришлось передать кассу, в которой было около 14 тысяч рублей. После злоумышленники скрылись на автомобиле. Но уже вечером нападавших удалось задержать.

- Грабителями оказались трое мужчин. Ранее они уже получали сроки за подобные преступления, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по республике Бурятии. – Двое из них оказались местными жителями. Их сообщник приехал из другого района республики.

Сотрудники полиции смогли изъять только часть похищенных денег. При обыске у задержанных нашли оружие, с которым они совершали налет. А машину, на которой подозреваемые скрылись, нашли на окраине села. Все они могут попасть за решетку снова - теперь уже за разбой. Сейчас злоумышленники находятся под арестом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/746052" frameborder="0"></iframe> Преступников из Бурятии после нападения на АЗС.Видео: ГУ МВД по республике Бурятия

ИСТОЧНИК KP.RU