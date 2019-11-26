2019-11-26T08:55:31+03:00
Общество

Разъяренная собака напала на мужчину в Бурятии и откусила ему нос

Операцию пострадавшему сделали, теперь нужны косметические вмешательства
Виктория ГЕРКО
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Разъяренная собака напала на мужчину в Бурятии и откусила ему носРазъяренная собака напала на мужчину в Бурятии и откусила ему носФото: Александр ГЛУЗ
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В октябре этого года на 37-летнего мужчину из Бурятии напал разъяренный пес. Последствия нападения оказались серьезными - собака откусила кончик носа. Пострадавший обратился в приемный покой республиканской клинической больницы. Врач-оториноларинголог осмотрел потерпевшего и оказал ему первую помощь. После мужчину направили в стационар, где он ждал дня операции.

- Для челюстно-лицевых хирургов такие раны не представляют сложности. Им часто приходится полностью восстанавливать кости черепа, собирать раздробленные лица, - сообщают в пресс-службе Республиканской клинической больницы. – Мужчине сделали пластику дефекта носа. Скоро ему предстоит еще одна операция.

На лице у мужчины остался шрам. Но это легко исправить, утверждают врачи. После полного заживления, примерно через 2-3 месяца, пострадавший снова ляжет под нож хирурга, чтобы пройти последний этап - косметический.

Внешний вид носа после первой операции. Фото: пресс-служба РКБ им. Н.А. Семашко

Внешний вид носа после первой операции. Фото: пресс-служба РКБ им. Н.А. Семашко

ИСТОЧНИК KP.RU

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