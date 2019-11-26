Разъяренная собака напала на мужчину в Бурятии и откусила ему нос
В октябре этого года на 37-летнего мужчину из Бурятии напал разъяренный пес. Последствия нападения оказались серьезными - собака откусила кончик носа. Пострадавший обратился в приемный покой республиканской клинической больницы. Врач-оториноларинголог осмотрел потерпевшего и оказал ему первую помощь. После мужчину направили в стационар, где он ждал дня операции.
- Для челюстно-лицевых хирургов такие раны не представляют сложности. Им часто приходится полностью восстанавливать кости черепа, собирать раздробленные лица, - сообщают в пресс-службе Республиканской клинической больницы. – Мужчине сделали пластику дефекта носа. Скоро ему предстоит еще одна операция.
На лице у мужчины остался шрам. Но это легко исправить, утверждают врачи. После полного заживления, примерно через 2-3 месяца, пострадавший снова ляжет под нож хирурга, чтобы пройти последний этап - косметический.
Внешний вид носа после первой операции. Фото: пресс-служба РКБ им. Н.А. Семашко
ИСТОЧНИК KP.RU