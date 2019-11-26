2019-11-26T11:49:29+03:00
Происшествия

Увидели, что не добили и решили сжечь заживо: двое сибиряков жестоко убили незнакомца, чтобы забрать его машину

Теперь по суду нелюди получат около 20 лет на каждого
Виктория ГЕРКО
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Увидели, что живой и решили поджечь: двое молодых людей жестоко убили незнакомца.Увидели, что живой и решили поджечь: двое молодых людей жестоко убили незнакомца.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В конце ноября прошлого года двое молодых людей катались на машине по городу Киренску. В автомобиле они распивали алкоголь. В какой-то момент парни решили, что своего авто им мало – нужно украсть чужое. На дороге злоумышленники приметили подходящую иномарку. Они проследили за водителем и напали на владельца, когда он ставил машину в гараж.

- Преступники выманили автомобилиста на улицу, а затем начали жестко избивать его битой, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Когда мужчина потерял сознание, злоумышленники угнали машину, бросив пострадавшего умирать.

Спустя какое-то время грабители решили убедиться, что хозяин украденной иномарки умер. Они снова приехали в гараж, но мужчина еще дышал. Тогда они решили довести дело до конца - подожгли гараж и уехали. 42-летний мужчина сгорел заживо.

Сотрудниками полиции и следователями СКР удалось задержать извергов. Преступниками оказались два жителя Киренска. Им грозит до 20 лет лишения свободы за убийство, разбой и умышленное повреждение чужого имущества. Один из них ранее уже был судим за тяжкое преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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