2019-11-27T03:10:15+03:00
Общество

Прогноз погоды на 27 ноября в Иркутске: днем -11 градусов

По области – ветер до 14 м/с
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды на 27 ноября в Иркутске: днем -11 градусовПрогноз погоды на 27 ноября в Иркутске: днем -11 градусовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске, 26 ноября, переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Утром возможен туман. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 2-7 м/с. Утром столбики уличных термометров опустятся до -20…-22 градусов. Днем температура воздуха ожидается -9…-11.

- По области также переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе «гуляет» юго-западный, юго-восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура в Приангарье утром -19…-24. Днём, по прогнозам метеорологов, -7…-12, при натекании облаков до -17…-22 градусов.

Будьте аккуратны! На дорогах области снежный накат и гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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