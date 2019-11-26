В МВД рассказали о преступлениях, которые совершаются чаще в преддверии Нового года
Новогодняя суета становится временем, когда происходит всплеск преступности. Поэтому к наступлению праздников сотрудники полиции готовятся особенно тщательно. В Министерстве внутренних дел составили рейтинг преступлений, количество которых увеличиваются с приближением боя курантов.
- Перед Новым годом растет число краж: из квартир, банкоматов и терминалов оплаты. Ведь многие покидают страну на новогодние каникулы. Кражи занимают первое место рейтинга, - сообщает News.ru. - Второе место - нападение и грабежи инкассаторов, сотрудников почтовых отделений. Иногда злоумышленники выслеживают тех, кто перевозит с собой крупные суммы денег, и грабят их.
Нередко жертвами преступников становятся охранники ювелирных магазинов, ломбардов и магазинов. Главная цель - украсть у них выручку.
Поэтому в предновогодней суете не забывайте, что преступники никогда не дремлют. Они пользуются вашей невнимательностью.
ИСТОЧНИК KP.RU