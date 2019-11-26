Новый год как в сказке: городскую площадь в Бурятии украсит сказочная рождественская карета

СЕГОДНЯ 14:50 2019-11-26T14:50:52+03:00

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Администрация Муйского района Бурятии решила создать атмосферу настоящего праздника для всех жителей города Таксимо. Для этого она заказала настоящую рождественскую карету, которая будет стоять на главной городской площади. Заявление администрации уже опубликовано на сайте государственных закупок. Самое главное требование – соответствие придуманному эскизу. Все пропорции и цвет элементов должны быть учтены при создании арт-объекта.

- Карета будет украшена гирляндами и лампочками. Сама она будет вместительная: высота – до 3 метров, а ширина – до 5, - сообщается в официальном заявлении администрации на сайте госзакупок. – При этом карета должна выдерживать низкие температуры. Но, к сожалению, она будет ненастоящей - ездить на ней будет невозможно.

Деньги на приобретение сказочной кареты выделены из местного бюджета. Администрация планирует потратить на нее 950 тысяч рублей. По контракту, волшебный транспорт должен быть сделан и установлен за 5 дней до Нового года - 25 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU