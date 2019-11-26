Бил или не бил, вот в чем вопрос: директора школы в Сибири судили за избиение учеников

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-26T15:18:47+03:00

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Бил или не бил, вот в чем вопрос. По большому счету, у многих, кто присутствовал на судебном заседании по делу бывшего директора школы в отношении этого самого "гамлетовского" вопроса ясности не было.

Бил?

Сам директор, до этого 2 года упорно отрицавший свою вину в избиении школьников, в суде признался - был грех. Зато ученики, все трое, до этого дававшие показания, пошли в отказ. Мол, хотели проучить педагога. А на самом деле все не так.

Между тем, слушалось дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Школьному директору из села Вьюны под Колыванью грозил срок до десяти лет лишения свободы.

- В ходе следствия установлено, что два года, с 2016 по 2017 год. директор Вьюнской средней школы в ходе проведения воспитательных работ с учениками школы, применял к ним физическое насилие, а именно с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы, - цитирует СК по Новосибирской области КП-Новосибирск.

Разбирательства шли целых 2 года. Приговором суда директор осужден на три года условно с испытательным сроком два года. Директор до последнего уверял, что он не виновен. Но на последнем слове раскаялся и сказал, что на самом деле бил. Адвокат уверяет, что он оговорил себя, чтобы остаться на свободе.

ИСТОЧНИК KP.RU