2019-11-26T15:18:47+03:00
Происшествия

Бил или не бил, вот в чем вопрос: директора школы в Сибири судили за избиение учеников

В суде школьники отказались от своих слов, а педагог, наоборот, признал вину
Ольга ЛИПЧИНСКАЯВиктория ГЕРКО
Поделиться:
Директор школы из Новосибирской области, который избивал учеников, получил условный срок. Фото: "КП" НовосибирскДиректор школы из Новосибирской области, который избивал учеников, получил условный срок. Фото: "КП" Новосибирск
Изменить размер текста:

Бил или не бил, вот в чем вопрос. По большому счету, у многих, кто присутствовал на судебном заседании по делу бывшего директора школы в отношении этого самого "гамлетовского" вопроса ясности не было.

Бил?

Сам директор, до этого 2 года упорно отрицавший свою вину в избиении школьников, в суде признался - был грех. Зато ученики, все трое, до этого дававшие показания, пошли в отказ. Мол, хотели проучить педагога. А на самом деле все не так.

Между тем, слушалось дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Школьному директору из села Вьюны под Колыванью грозил срок до десяти лет лишения свободы.

- В ходе следствия установлено, что два года, с 2016 по 2017 год. директор Вьюнской средней школы в ходе проведения воспитательных работ с учениками школы, применял к ним физическое насилие, а именно с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы, - цитирует СК по Новосибирской области КП-Новосибирск.

Разбирательства шли целых 2 года. Приговором суда директор осужден на три года условно с испытательным сроком два года. Директор до последнего уверял, что он не виновен. Но на последнем слове раскаялся и сказал, что на самом деле бил. Адвокат уверяет, что он оговорил себя, чтобы остаться на свободе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибиряк надругался над школьницей, но признал это только на очной ставке
Новый год как в сказке: городскую площадь в Бурятии украсит сказочная рождественская карета
В Иркутской области школа выплатит ученице компенсацию за сломанную ногу
СМИ: врачи назвали основные причины внезапной сердечной смерти
В МВД рассказали о преступлениях, которые совершаются чаще в преддверии Нового года
Провожай старый год под "компот": Станьте участником нового проекта на радио «Комсомольская правда» в Иркутске
Причина пожара в мебельном магазине в Иркутске: по предварительной версии, неисправна электропроводка
Мужчину, который похитил 9-летнюю школьницу, арестовали в Иркутске
Увидели, что не добили и решили сжечь заживо: двое сибиряков жестоко убили незнакомца, чтобы забрать его машину
Газета "Комсомольская правда" к утреннему столу: доставка на дом или в офис с 1 декабря
Количество подхвативших ОРВИ выросло в Иркутской области
Студентка ИГУ приняла участие в Общероссийском форуме «Россия студенческая»
Летчик-космонавт Анатолий Иванишин пообщался со школьниками в Тулунском районе
Разъяренная собака напала на мужчину в Бурятии и откусила ему нос
За моральный вред должник из Иркутска расплатился автомобилем
Трое вооруженных преступников из Бурятии ограбили АЗС на 14 тысяч рублей
Крупную партию контрафактного алкоголя изъяли в Братске, его стоимость составила больше 500 тысяч рублей
Водителя, который сбил школьницу, ищут в Усть-Куте
Команда Иркутской нефтяной компании стала чемпионом III Международного турнира по волейболу "Volley Пром 2019"
Похороны жены мэра Тулуна Ларисы Карих, погибшей в ДТП, состоятся 26 ноября
В Иркутской области произошла серия налетов на магазины
Региональной сети дискаунтеров «ХлебСоль» исполнилось пять лет
Первые ледовые переправы откроются в конце декабря в Иркутской области
Огонь уничтожил 1200 кв.м: мебельный магазин сгорел в Иркутске 26 ноября
Прогноз погоды на 26 ноября в Иркутске: днем без осадков
Таксист продавал несуществующие запчасти через интернет в Иркутске
Члены Общественного Совета при Заксобрании обсудили тему дифференциации зарплаты