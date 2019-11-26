Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков проведет мастер-класс в Иркутске

СЕГОДНЯ 16:53 2019-11-26T16:53:42+03:00

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Внимание, иркутские любители бокса! В наш город приедет знаменитый боксер, чемпион Олимпиады 2004 в Афинах Гайдарбек Гайдарбеков. В нашем городе заслуженный мастер спорта проведет мастер-класс для всех желающих. Тренировка состоится 27 ноября, в 16.00, в зале единоборств «Витязь».

Ну а перед этим Гайдарбек Гайдарбеков встретился с министром спорта Иркутской области Ильей Резником. Они обсудили развитие бокса в Приангарье и улучшение спортивной инфраструктуре в нашем регионе. Так, Илья Резник, отметил, что сейчас решается вопрос о создании Центра бокса в Иркутской области.

- Сейчас бокс в России на подъеме, - отметил олимпийский чемпион. -У молодежи есть стимул заниматься спортом.

СПРАВКА «КП»

Гайдарбек Гайдарбеков

Родился: 6 октября 1976 года.

Заслуженный мастер спорта России.

Чемпион XXVIII Олимпийских игр в Афинах (2004), серебряный призер XXVII Олимпийских игр в Сиднее (2000), чемпион Европы 2004 года. Выступал в весовой категории до 75 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU