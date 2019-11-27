2019-11-27T04:24:36+03:00
Звезды

Байкальская токката 2019: иркутяне два дня смогут бесплатно наслаждаться органной музыкой

Фестиваль начнется уже сегодня, 27 ноября
Мария КНЯЗЕВА
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Байкальская токката 2019: иркутяне два дня смогут бесплатно наслаждаться органной музыкойБайкальская токката 2019: иркутяне два дня смогут бесплатно наслаждаться органной музыкойФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Байкальская токката - это конкурс молодых композиторов и органистов, который пройдет в Иркутске уже во второй раз. Несколько дней в Органном зале будут выступать юные таланты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска и других городов. К сожалению, на закрытие фестиваля билеты уже разобрали. Наверняка, родственники выступающих дарований.

А вот на первый концерт, где слух иркутян радовать будут профессиональные музыканты, члены жюри - Марек Стефаньски из Польши, Константин Волостнов из Москвы, Салтанат Абильханова из Казахстана, Наталья Багинская из Новосибирска – попасть еще возможно.

Кроме того, 28 ноября с 15.00 до 20.00 и 29 ноября с 10.00 также до 20.00 вы сможете послушать всех конкурсантов абсолютно бесплатно на открытых прослушиваниях в Органном зале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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