Полицейские начали проверку после смертельного ДТП на Академическом мосту в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-27T11:16:15+03:00

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Полицейские начали доследственную проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло в Иркутске вечером 26 ноября. Водитель КАМАЗа, проезжавший по Академическому мосту, не справился с управлением, протаранил ограждение, разделяющее полосы движения, и врезался в автомобиль "Тойота". После того, как грузовик на всех порах протаранил автомобиль, его понесло дальше, и большегруз столкнулся со световой опорой, из-за чего водитель и все пассажиры выпали из кабины КАМАЗа.

- В результате аварии погиб водитель грузовика, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Также все пассажиры КАМАЗа получили травмы, а мужчина, который был за рулем "Тойоты", не пострадал.

Чтобы определить степень вины всех участников дорожно-транспортного происшествия, сотрудники следователи специализированного отдела по расследованию ДТП изучают все обстоятельства произошедшего. Они призывают всех водителей, у которых есть записи момента аварии на видеорегистраторе, предоставить их в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU