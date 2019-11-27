2019-11-27T12:18:43+03:00
Происшествия

Банда вымогателей из Ангарска попыталась похитить имущество завода, угрожая директору

Теперь им грозит уголовное наказание по двум статьям
Анна ПОПОВА
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Банда вымогателей из Ангарска попыталась похитить имущество завода, угрожая директоруБанда вымогателей из Ангарска попыталась похитить имущество завода, угрожая директоруФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В ближайшее время Ангарский городской суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении четверых местных жителей в возрасте от 25 до 30 лет, которые занимались грабежом и вымогательством. Выяснилось, что летом 2018 года они решили похитить имущество завода, который находится в поселке Мегет. Но сделать это они собирались не с помощью обычного ограбления, а путем устрашения и вымогательства.

- Злоумышленники изготовили поддельные документы и пошли с ними к руководству фирмы, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. - Они угрожали представителям компании насилием и требовали переписать все имущество завода на них.

Однако преступный замысел вымогателей вовремя раскрыли полицейские, которые оперативно задержали налетчиков. На сегодняшний день все четверо несостоявшихся грабителей находятся под стражей. Теперь их ждет судебное разбирательство. Им грозит уголовное наказание по статьям "грабеж" и "вымогательство".

ИСТОЧНИК KP.RU

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