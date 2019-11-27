2019-11-27T12:22:19+03:00
Общество

Сергей Сокол: зарплата бюджетников и внимание муниципалитетам – приоритеты в работе над областным бюджетом

Принять законопроект в окончательном чтении планируется на сессии 4 декабря
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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На совещании в Заксобрании Иркутской области обсудили проект закона об областном бюджете. Как отметил председатель парламента региона Сергей Сокол, парламентарии должны добиться включения расходов на оплату в полном объеме зарплаты бюджетникам и найти оптимальное решение в обеспечении сбалансированности местных бюджетов.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова рассказала, что в 2020 году около 200 муниципальных образований перейдут в 4-ю группу дотационности, что говорит об острой необходимости пересмотра межбюджетных отношений и выделении муниципалитетам адекватного объема финансирования.

- Серьезной проблемой, на которую неоднократно указывали депутаты, остается недофинансирование сферы здравоохранения. Не предусмотрено средств на начало капитального ремонта ни одного соцобъекта, - подчеркнула Наталья Дикусарова.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова также аметила, что при принятии решений о капремонте, по сложившейся практике, необходимо сразу предусматривать средства и на оборудование и мебель.

Сергей Сокол призвал всех депутатов активно включиться в работу над законопроектом и направить свои предложения от каждого из комитетов и комиссий в комитет по бюджету для подготовки второго чтения законопроекта о бюджете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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