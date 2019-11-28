2019-11-28T03:16:12+03:00
Общество

Прогноз погоды на 28 ноября в Иркутске: днем -9…-11

По области – порывы ветра до 12 м/с
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды на 28 ноября в Иркутске: днем -9…-11Прогноз погоды на 28 ноября в Иркутске: днем -9…-11Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске, 28 ноября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер днем подует с северо-запада со скоростью 2-7 м/с. Температура за коном утром -18…-20, в пригороде уличные термометры утром и вовсе покажут -23. Днем, относительно для Сибири зимой не так холодно, всего -9…-11.

- По области - переменная облачность, днём местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе днем будет дуть юго-западный, но в западных, центральных и южных районах Приангарья воздушные массы пойдут с запада, северо-запада со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура в Приангарье утром -18…-23, днём всего -8…-13. Однако, при натекании облачности будет холодней, столбики термометра опустятся до -17…-22 градусов.

Внимание, автомобилисты! На дорогах области снежный накат и гололедица. Пешеходам нужно помнить, что при таких погодных условиях тормозной путь автотранспорта увеличивается в разы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителя скорой, из-за которого погибла беременная женщина, будут судить в Иркутской области
Подозревается в истязании ребенка-инвалида: медсестру в Иркутской области отстранили от работы
Пробки в Иркутске утром 28 ноября 7 баллов: затор у Глазковского моста
Сибирячка держит в неотапливаемом доме за городом 30 собак и морит их голодом
Школьный автобус попал в ДТП в Иркутской области, десять кадетов попали в больницу
Газета "Комсомольская правда" к утреннему столу: доставка на дом или в офис с 1 декабря
Целевое обучение по программам среднего специального образования необходимо развивать в Иркутской области
Сергей Сокол: зарплата бюджетников и внимание муниципалитетам – приоритеты в работе над областным бюджетом
Банда вымогателей из Ангарска попыталась похитить имущество завода, угрожая директору
Обращение губернатора прекратит приватизацию иркутского ипподрома
Полицейские начали проверку после смертельного ДТП на Академическом мосту в Иркутске
Провожай старый год под "компот": Станьте участником нового проекта на радио «Комсомольская правда» в Иркутске
Кому корова, а кому афера: чтобы продать буренку за 17 тысяч, сибирячка перевела "фермеру" 53 тысячи