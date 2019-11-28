Прогноз погоды на 28 ноября в Иркутске: днем -9…-11

СЕГОДНЯ 03:16 2019-11-28T03:16:12+03:00

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В Иркутске, 28 ноября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер днем подует с северо-запада со скоростью 2-7 м/с. Температура за коном утром -18…-20, в пригороде уличные термометры утром и вовсе покажут -23. Днем, относительно для Сибири зимой не так холодно, всего -9…-11.

- По области - переменная облачность, днём местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе днем будет дуть юго-западный, но в западных, центральных и южных районах Приангарья воздушные массы пойдут с запада, северо-запада со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура в Приангарье утром -18…-23, днём всего -8…-13. Однако, при натекании облачности будет холодней, столбики термометра опустятся до -17…-22 градусов.

Внимание, автомобилисты! На дорогах области снежный накат и гололедица. Пешеходам нужно помнить, что при таких погодных условиях тормозной путь автотранспорта увеличивается в разы.

ИСТОЧНИК KP.RU