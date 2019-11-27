2019-11-27T12:48:59+03:00
Общество

Целевое обучение по программам среднего специального образования необходимо развивать в Иркутской области

Депутаты Заксобрания региона будут добиваться повышения стипендии студентам
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Тему развития целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального образования обсудили на круглом столе, прошедшем под руководством председателя комитета по социально-культурному законодательству Заксобрания региона Ирины Синцовой.

Как сообщила замминистра здравоохранения Иркутской области Галина Синькова, к примеру, десять подведомственных министерству медколледжей ежегодно выпускают около 850 студентов. Укомплектованность кадрами со средне специальным образованием составляет 66,8%. В свою очередь председатель комитета по социальной политике администрации Иркутского района Екатерина Михайлова рассказала, что из 47 построенных в районе фельдшерско-акушерских пунктов 15 не работают из-за отсутствия кадров. По ее мнению работодатель - муниципалитет или минздрав, должен оказывать дополнительные меры поддержки студентам по договорам о целевом обучении, но вместе с тем, для муниципалитета такие расходы являются нецелевыми.

Важным фактором Ирина Синцова также назвала наличие стипендии, так как она являются существенной мерой поддержки для студентов из отдаленных территорий. По данным аудиторов, ее размер должен составлять минимум 1500 рублей, сегодня он – чуть более 400 рублей. На повышение размера стипендий необходимо около 618 млн рублей. По словам Ирины Синцовой, на внесении советующих изменений в областной бюджет депутаты будут настаивать при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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