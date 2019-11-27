Сибирячка держит в неотапливаемом доме за городом 30 собак и морит их голодом

СЕГОДНЯ 18:58 2019-11-27T18:58:28+03:00

У хозяйки просто нет средств на такую ораву и теперь псов стараются вызволить волонтеры

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Сначала привезти истощенным псам нормальное питание. Потом показать их ветеринарам. Потом найти добрых людей, к которым их можно было бы пристроить на время. Таков план действий новосибирских волонтеров движения osirotevshii, которые хотят спасти тридцать собак, оказавшихся в ужасных условиях за городом, в холодном неотапливаемом доме. Хозяйка ухаживать за ними, да и вообще, содержать такую ораву, не в силах.

Откуда столько животин в одном доме, чем их собиралась кормить сама владелица?

Ответ есть, и он вполне предсказуем. Женщина сообщила волонтерам, что сначала она подобрала одного беспризорного бедолагу, потом привела в дом второго, потом третьего, четвертого, пятого...Средств на скромную еду для себя и для них вроде хватало.

Пока, в полном соответствии с законами природы собаки, которых никто никогда не водил к ветеринару, не начали плодиться и размножаться. Сейчас их не просто много - целая свора. Голодных, изможденных, злых, больных. Тридцать несчастных душ, которые ведут полуголодное существование. И кормить их хозяйке уже, понятное дело, нечем. Некоторые щенки с рождения парализованы, никого из них не лечили, не ставили прививок и не стерилизовали.

— В этом доме нет никаких условий. Он не отапливается — печь в нем сломана, повсюду полная антисанитария. Поэтому животных мы сейчас стараемся пристроить на временные передержки, — рассказывают волонтеры.

Отдавать псов кому- либо насовсем пока нельзя. Сначала нужно, чтобы они опомнились, откормились и отогрелись. А главное - чтобы их осмотрел ветеринар. По оценкам волонтеров, многих животных, хоть и огромным трудом, но можно вылечить. А некоторые рискуют на всю жизнь остаться инвалидами. ( подробности на КП-Новосибирск ).

ИСТОЧНИК KP.RU