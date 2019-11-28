Пробки в Иркутске утром 28 ноября 7 баллов: затор у Глазковского моста

СЕГОДНЯ 03:54 2019-11-28T03:54:15+03:00

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Утро 28 ноября для кого-то из иркутян снова началось с пробок на дорогах. Особенно тяжело сегодня жителям Ленинского округа: чтобы перебраться на правый берег Ангары нужно проехать приличный затор на подъезде к Глазковскому мосту. Стоит отметить, что начинается он еще перед переправой через Иркут на улице Трактовой.

Решивших перебраться через Глазковский мост из Свердловского района города также ждет стояние в пробке. «Стоят» улицы Маяковского, Гоголя, Пушкина, Профсоюзная, Челнокова.

Что касается Академического моста – путь по нему свободен, а вот подъезд по данным сервиса Яндекс.Пробки затруднен. Та же ситуация и перед плотиной ГЭС. Там ко всему прочему добавилось ДТП на ул. Академической.

Небольшие заторы на Байкальской, Партизанской, Рабочей и Сурнова.

ИСТОЧНИК KP.RU