СЕГОДНЯ 04:13 2019-11-28T04:38:18+03:00

Подозревается в истязании ребенка-инвалида: медсестру в Иркутской области отстранили от работы. Фото: Инцидент/Иркутск

Изменить размер текста: A A

Скандальное видео сняла одна из мамочек, проходивших с ребенком лечение в ГБУЗ "Иркутская государственная областная детская клиническая больница". В одной палате с ними лежал ребенок-инвалид с приставленной к нему медсестрой. На видеокадрах видно, что женщина резко бросает ребенка, дает подзатыльник и грубо обращается.

Увиденным видеорядом, заинтересовались проверяющие органы. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание малолетнего».

Установлено, что в больницу ребенок приехал с младшей медицинской сестрой из детского дома-интерната для умственно отсталых детей из города Саянска.

- В настоящее время следователями СК России допрошен директор дома-интерната, а также медицинская сестра, которая уже отстранена от должности, - сообщает СУ СК РФ по Иркутской области. - Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Если вина медсестры будет доказана, ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="590" height="1280" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/746529" frameborder="0"></iframe> Жестокое обращение с ребенком-инвалидом в Иркутской больнице.Видео: irkutsk_chp (Инстаграм)

ИСТОЧНИК KP.RU