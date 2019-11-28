Здание магазина в Тулуне выставили на торги, чтобы вернуть продавцу долги по зарплате

СЕГОДНЯ 07:28 2019-11-28T07:28:12+03:00

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Судебные приставы из Тулуна передали на торги здание магазина, чтобы вернуть работнику этого предприятия долги по заработной плате. Ранее в суд за помощью обратился мужчина, который был сотрудником торговой компании и занимался тем, что ездил за продуктами и напитками в Белгородскую область, а затем доставлял их в Тулун и продавал. Он сообщил, что руководство предприятия уже долгое время не выплачивает ему зарплату - на тот момент долг перед провизором составлял уже около 1,2 миллиона рублей.

- Также выяснилось, что организация также имеет долги по налогам и административным штрафам на сумму еще около 300 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Чтобы вернуть деньги работнику магазина, судебные приставы наложили арест на здание этого предприятия. Помещение площадью 170 квадратных метров передали на торги и продали за 1,5 миллиона рублей. Деньги уже вернули и в бюджет государства, и в налоговую инспекцию, и бывшему работнику этого магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU