2019-11-28T08:01:30+03:00
Происшествия

Мужчина и два его маленьких сына погибли на пожаре в Куйтунском районе

Причиной трагедии оказалось короткое замыкание
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Мужчина и два ребенка погибли на пожаре в Куйтунском районеМужчина и два ребенка погибли на пожаре в Куйтунском районеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

Накануне в одном из домов в селе Малая Кочерма Куйтунского района произошел пожар, который унес жизни трех человек. Ими оказались 47-летний мужчина и двое малолетних детей. Дознаватели МЧС выяснили, что эта семья состояла из 5 человек - мужа, жены и троих детей. Женщина ушла рано утром на работу, а старшая дочь чуть позже отправилась в школу. Остальные члены семьи остались в квартире.

- В 3 часа дня 26 ноября соседи увидели, что из дома валит густой дым, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Они разбили окно, чтобы помочь выбраться мужчине и детям, но не смогли попасть внутрь из-за сильного задымления. Входная дверь также была заперта изнутри и никто не мог подобраться к ней, чтобы открыть.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, весь дом уже был охвачен пламенем: горели стены и потолочные перекрытия. Через некоторое время они справились с огнем, и только после этого смогли обнаружить останки троих погибших. Выяснилось, что причиной пожара стало короткое замыкание - в течение дня в доме стоял резкий запах горелой проводки. Электрощит, который находился в пристрое, уже давно был неисправен и часто выходил из строя. Сейчас специалисты проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Троллейбус №5, проходящий через Академический мост, запустили в Иркутске
ИГУ: Теория, подкрепленная практикой — это залог качественного высшего образования
Уехал на заработки и не вернулся: 56-летний сибиряк пропал без вести в Иркутске
Здание магазина в Тулуне выставили на торги, чтобы вернуть продавцу долги по зарплате
Сергей Левченко: Зарплата в Иркутской области повышается в плановом порядке
В Иркутской области не выявлено нарушений в работе по ликвидации последствий наводнения
Водителя скорой, из-за которого погибла беременная женщина, будут судить в Иркутской области
Подозревается в истязании ребенка-инвалида: медсестру в Иркутской области отстранили от работы
Пробки в Иркутске утром 28 ноября 7 баллов: затор у Глазковского моста
Прогноз погоды на 28 ноября в Иркутске: днем -9…-11
Сибирячка держит в неотапливаемом доме за городом 30 собак и морит их голодом
Школьный автобус попал в ДТП в Иркутской области, десять кадетов попали в больницу
Газета "Комсомольская правда" к утреннему столу: доставка на дом или в офис с 1 декабря
Целевое обучение по программам среднего специального образования необходимо развивать в Иркутской области
Сергей Сокол: зарплата бюджетников и внимание муниципалитетам – приоритеты в работе над областным бюджетом
Банда вымогателей из Ангарска попыталась похитить имущество завода, угрожая директору
Обращение губернатора прекратит приватизацию иркутского ипподрома
Полицейские начали проверку после смертельного ДТП на Академическом мосту в Иркутске
Провожай старый год под "компот": Станьте участником нового проекта на радио «Комсомольская правда» в Иркутске
Кому корова, а кому афера: чтобы продать буренку за 17 тысяч, сибирячка перевела "фермеру" 53 тысячи