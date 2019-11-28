Мужчина и два его маленьких сына погибли на пожаре в Куйтунском районе

СЕГОДНЯ 07:58 2019-11-28T08:01:30+03:00

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Накануне в одном из домов в селе Малая Кочерма Куйтунского района произошел пожар, который унес жизни трех человек. Ими оказались 47-летний мужчина и двое малолетних детей. Дознаватели МЧС выяснили, что эта семья состояла из 5 человек - мужа, жены и троих детей. Женщина ушла рано утром на работу, а старшая дочь чуть позже отправилась в школу. Остальные члены семьи остались в квартире.

- В 3 часа дня 26 ноября соседи увидели, что из дома валит густой дым, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Они разбили окно, чтобы помочь выбраться мужчине и детям, но не смогли попасть внутрь из-за сильного задымления. Входная дверь также была заперта изнутри и никто не мог подобраться к ней, чтобы открыть.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, весь дом уже был охвачен пламенем: горели стены и потолочные перекрытия. Через некоторое время они справились с огнем, и только после этого смогли обнаружить останки троих погибших. Выяснилось, что причиной пожара стало короткое замыкание - в течение дня в доме стоял резкий запах горелой проводки. Электрощит, который находился в пристрое, уже давно был неисправен и часто выходил из строя. Сейчас специалисты проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU