2019-11-28T08:55:27+03:00
Общество

Троллейбус №5, проходящий через Академический мост, запустили в Иркутске

Доехать с одного берега на другой можно будет намного быстрее
Виктория ГЕРКО
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Новый маршрут позволит жителям Первомайского быстрее добираться до центра городаНовый маршрут позволит жителям Первомайского быстрее добираться до центра городаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Долгожданный маршрут, соединяющий два берега Иркутска, наконец-то запущен. Ждали его все иркутяне - теперь время в пути сократиться в несколько раз. Сегодня, 28 ноября, пройдет торжественное открытие нового рейса. В начале месяца начались тестовые запуски по маршруту. Проверяли электроснабжение на новой линии, а также работу самих машин.

- Открыть маршрут планировалось в конце ноября, - рассказали «КП» в администрации Иркутска. - Предварительная схема движения осталась без изменений. Троллейбус будет останавливаться и забирать пассажиров на 10 остановках.

Пункт отправления нового маршрута – Сквер имени Кирова, а конечная остановка – микрорайон Университетский. По пути троллейбус будет останавливаться на таких остановках как: Художественный музей, улица Ленина, Музыкальный театр, Театр кукол, Трилиссера, 4-ая Советская, Академический мост, Академическая.

Стоимость проезда, как и по всему городу – 15 рублей. Курсировать транспорт будет с 6:20 до 22:30. Интервал между рейсами составит 10-15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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