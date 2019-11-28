Четырнадцать улиц Иркутска в Октябрьском районе остались без света

СЕГОДНЯ 09:37 2019-11-28T09:37:33+03:00

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Сегодня, 28 ноября, в 10:29 жители Октябрьского района остались без света. Сразу на нескольких улицах отключили электроэнергию - на улице Жигулевской, 1-я Советской, Лызина, Можайского, Дорожной, Яблоневой, Молдавской, Рябиновой, Урожайной, Академика Бурденко, Авиаторов и Култукской. Без света остались также переулок Лесопильным и Угольный проезд. Что стало причиной внезапного отключения электричества – неизвестно.

- Возможно, произошла авария на электросетях, - сообщает в социальных сетях официальная группа Иркутскэнергосбыта «Свет38». – Бригада «Южных электрических сетей» пытается выяснить, почему свет пропал сразу на нескольких улицах, и уже ведет работы по восстановлению электроснабжения.

Вернуть свет в дома планировалось к часу дня, но пока удалось включить электричество только на двух улицах – Жигулевской и 1-й Советской. Бригада продолжает свою работу. Примерное время, когда сети снова подключат - 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU