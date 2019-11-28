Жрица любви оказалась мошенницей: лже-проститутка из Бурятии деньги брала, а услуг не оказывала

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-28T10:49:02+03:00

Она и подумать не могла, что кто-то из обманутых клиентов обратится в полицию

Изменить размер текста: A A

О том, что после очередного заказа придется поехать в отделение полиции, жрица любви из Бурятии и подумать не могла. А стоило бы, ведь заказчиком оказался мужчина, который стал ее жертвой накануне. Девушка встретилась с ним в гостинице, а после того, как клиент заплатил, сбежала из номера. Недовольный мужчина обратился в полицию, чтобы те поймали мошенницу.

- Чтобы привлечь клиентов, девушка рассылала сообщения в мессенджерах об оказании интимных услуг, - сообщают в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

Но на самом деле, это было лишь приманкой, а ночная бабочка оказалась аферисткой, а не проституткой. Оказывала, так сказать, некачественные услуги.

Пять тысяч, которые она украла у мужчины, несостоявшаяся жрица любви потратила на личные нужды. Теперь на нее завели уголовное дело за мошенничество. Неизвестно, был ли мужчина первым, кого обманула девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU