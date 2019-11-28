2019-11-28T12:46:48+03:00
Общество

Большой Луг и Балаганск приобретут статус сельского поселения

Депутаты Заксобрания региона поддержат изменение статуса
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Депутаты Заксобрания Иркутской области поддержат присвоение статуса сельского поселения рабочим поселкам Большой Луг и Балаганск. Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол во время встречи с жителями Большого Луга.

- Новый статус поселка даст жителям право получать социальные меры поддержки и платить за электроэнергию по меньшим тарифам, - сказал Сергей Сокол. - Мы сейчас работаем над проектом областного бюджета и добьемся того, чтобы все необходимые средства, связанные с изменением статуса поселка, были в нем предусмотрены.

Председатель комитета по госстроительству Виктор Побойкин добавил, что законопроект о преобразовании поселка будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета, которое запланировано на 2 декабря, после чего будет вынесен на сессию Законодательного Собрания 4 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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