Большой Луг и Балаганск приобретут статус сельского поселения
Депутаты Заксобрания Иркутской области поддержат присвоение статуса сельского поселения рабочим поселкам Большой Луг и Балаганск. Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол во время встречи с жителями Большого Луга.
- Новый статус поселка даст жителям право получать социальные меры поддержки и платить за электроэнергию по меньшим тарифам, - сказал Сергей Сокол. - Мы сейчас работаем над проектом областного бюджета и добьемся того, чтобы все необходимые средства, связанные с изменением статуса поселка, были в нем предусмотрены.
Председатель комитета по госстроительству Виктор Побойкин добавил, что законопроект о преобразовании поселка будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета, которое запланировано на 2 декабря, после чего будет вынесен на сессию Законодательного Собрания 4 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU