Убил за 2 миллиона рублей: иркутянин расстрелял приятеля, а затем сбросил его тело в ров с водой

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-28T15:15:47+03:00

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59-летний иркутянин расстрелял своего друга из-за долга. Причем, долг был немаленький: 2 миллиона рублей. Оказалось, преступник и убитый были друзьями. Мужчина помогал предпринимателю в бизнесе и представлял его интересы. За помощь он получил от приятеля автомобиль. Нередко "помощник" брал у него взаймы. Но когда бизнесмен попросил вернуть деньги и автомобиль, мужчина, видимо, посчитал, что это несправедливо. К тому моменту сумма долга превысила 2 миллиона рублей.

- Предприниматель рассказал другу, что поедет с племянником в Уфу. Убийца приехал к нему в день отъезда и расстрелял его на территории производственной базы, - сообщают в пресс-службе Иркутского областного суда. – От полученных травм и мужчина, и его племянник скончались. Чтобы замести следы, убийца сбросил тела в ров с водой, а спустя два дня засыпал ров строительным мусором.

Преступника признали виновным в убийстве. Иркутский суд назначил приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU