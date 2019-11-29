2019-11-29T07:36:03+03:00
Происшествия

Спасатели эвакуировали 30 человек из горящей многоэтажки в Иркутске

Возгорание началось в подвале многоквартирного дома и вызвало сильное задымление
Анна ПОПОВА
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Спасатели эвакуировали 30 человек из горящей многоэтажки в ИркутскеСпасатели эвакуировали 30 человек из горящей многоэтажки в ИркутскеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В ночь с 28 на 29 ноября на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в многоэтажке на улице Советская в Иркутске произошел пожар. Он начался в подвале многоквартирного дома и сопровождался сильным задымлением. Бороться с огнем отправились 18 спасателей. К моменту их прибытия дым распространился по всему подъезду, из-за чего жильцы квартир не могли выбраться на улицу.

- Ликвидировать возгорание было трудно - мешали сильное задымление и отсутствие видимости, - рассказывает руководитель тушения пожара Роман Нефедов. - Также трудностей добавили нестандартная планировка подвала, большое количество дощатых кладовок и сильная захламленность.

Чтобы спасти всех жителей многоэтажного дома от отравления угарным газом, спасатели стучались в каждую дверь и проверяли, есть ли в квартирах люди. Всего они эвакуировали из дома 30 человек. К счастью, на пожаре никто не пострадал. Возгорание также быстро удалось потушить - огонь успел распространиться на площадь 25 квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку и выясняют, как начался пожар и кто был его виновником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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