Строитель-аферист, обманувший троих клиентов, предстанет перед судом в Братске

СЕГОДНЯ 08:12 2019-11-29T08:12:06+03:00

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Скоро в Братске состоится суд над 31-летним местным жителем, которого уличили в мошенничестве. Ранее он занимался тем, что распространял в интернете объявления, в которых сообщал, что сможет отремонтировать любые помещения, установить гаражные ворота и провести другие строительно-монтажные работы. Когда ему звонили потенциальные клиенты, мужчина встречался с ними, обсуждал план работ, производил замеры и заключал договоры. При этом ни у одного из заказчиков даже не было сомнений в его профессионализме.

- Как только договор был оформлен, лжестроитель брал со своих клиентов предоплату и скрывался, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - И, конечно, никаких ремонтных работ он в итоге не проводил.

Мошенник совершил свое первое преступление в октябре 2018 года. За это время он успел обмануть троих клиентов, которые перечислили ему в общей сложности около 100 тысяч рублей. Поскольку у полицейских были некоторые сведения о личности афериста, им удалось его задержать в сентябре 2019 года. После этого лжестроитель признался в содеянном. Теперь его ждет уголовное наказание по статье "мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU