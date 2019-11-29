2019-11-29T08:38:35+03:00
Общество

В нескольких районах Иркутска 2 декабря отключат горячую воду и отопление

Тепла в домах не будет с 9 утра до 6 вечера
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Второго декабря в нескольких районах Иркутска отключат горячую воду и отоплениеВторого декабря в нескольких районах Иркутска отключат горячую воду и отоплениеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Информация для жителей Свердловского, Правобережного, Октябрьского и Ленинского районов! Второго декабря в нескольких домах будет отключена горячая вода и отопление. Работы будут проводиться в течение всего дня – с 9 часов утра до 6 часов вечера.

- Отопление и водоснабжение отключат для диагностики и ремонта теплосети, - сообщает в социальных сетях Оператор теплосети Иркутска. - Работы проводятся, чтобы в будущем избежать аварий.

Отопление и горячую воду отключат в поселке Березовом (Марковское МО). Без тепла останутся дома 1-41, 267, 267/1, 267/2, 235а. В Правобережном районе без отопления останется только один дом – Тимирязева 31. В Октябрьском районе отключат дома на трех улицах – Волжской 20, Карла Либкнехта 242 и Цимлянской 2. В Ленинском районе тоже отключат только один адрес – дом на улице Пржевальского, 30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сертификаты на покупку жилья для пострадавших от наводнения будут действовать до июня 2020 года
Сгорело все - дом, гараж и машина: в Улан-Удэ произошел пожар в частном доме
У одного выбит глаз, другой отправился в колонию: чем заплатили сибиряки за отдых во Вьетнаме
Стоимость проезда в Улан-Удэ может подняться до 28 рублей
Мошенник из Братска, укравший у клиентов больше 100 тысяч рублей, ответит за это в суде
Иркутский режиссер снимет фильм о Эмире Кустурице и его музыке
Запрет на вылет за границу заставил иркутянина выплатить долг в 1,5 миллиона рублей
Строитель-аферист, обманувший троих клиентов, предстанет перед судом в Братске
Газета "Комсомольская правда" к утреннему столу: доставка на дом или в офис с 1 декабря
Спасатели эвакуировали 30 человек из горящей многоэтажки в Иркутске
В Сибири подростки до смерти забили мужчину в его квартире
Иркутские биологи провели исследования экологической катастрофы в Якутии
«У нас зараженный шприц, давайте деньги!»: налетчиков на салон микрозаймов поймали в Черемхове
Убил за 2 миллиона рублей: иркутянин расстрелял приятеля, а затем сбросил его тело в ров с водой
Пострадавшим от наводнения в Иркутской области помогают подобрать жилье
В Братске впервые проходит стажировочная сессия для преподавателей кадетских корпусов
Молодым специалистам и многодетным семьям предоставят соцвыплаты на погашение ипотеки из бюджета Иркутской области
В Братске программу развития транспорта продолжат до полного обновления подвижного состава
Большой Луг и Балаганск приобретут статус сельского поселения
С 29 ноября движение по улице Марии Цукановой в Иркутске будет перекрыто
СК: возбуждено уголовное дело из-за гибели в пожаре отца и его двух сыновей в Иркутской области
В Братске реализуется комплексный план экологических мероприятий
Жрица любви оказалась мошенницей: лже-проститутка из Бурятии деньги брала, а услуг не оказывала
СК начал проверку по ДТП с автобусом, в котором ехали кадеты из Усолья-Сибирского
Юношеский турнир по дзюдо прошел в Братске
Братчанка Ирина Долгова стала заслуженным мастером спорта России
Четырнадцать улиц Иркутска в Октябрьском районе остались без света
Троллейбус №5, проходящий через Академический мост, запустили в Иркутске