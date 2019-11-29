В нескольких районах Иркутска 2 декабря отключат горячую воду и отопление

СЕГОДНЯ 08:38 2019-11-29T08:38:35+03:00

Тепла в домах не будет с 9 утра до 6 вечера

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Информация для жителей Свердловского, Правобережного, Октябрьского и Ленинского районов! Второго декабря в нескольких домах будет отключена горячая вода и отопление. Работы будут проводиться в течение всего дня – с 9 часов утра до 6 часов вечера.

- Отопление и водоснабжение отключат для диагностики и ремонта теплосети, - сообщает в социальных сетях Оператор теплосети Иркутска. - Работы проводятся, чтобы в будущем избежать аварий.

Отопление и горячую воду отключат в поселке Березовом (Марковское МО). Без тепла останутся дома 1-41, 267, 267/1, 267/2, 235а. В Правобережном районе без отопления останется только один дом – Тимирязева 31. В Октябрьском районе отключат дома на трех улицах – Волжской 20, Карла Либкнехта 242 и Цимлянской 2. В Ленинском районе тоже отключат только один адрес – дом на улице Пржевальского, 30.

ИСТОЧНИК KP.RU